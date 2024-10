Forte chuva em São Paulo causa sete mortes

As fortes chuvas que atingiram São Paulo na noite de ontem (11) causaram a morte de sete pessoas, sendo três em Bauru e duas em Cotia, por conta da queda de muro e uma em Diadema e outra na Capital em decorrência da queda de árvore. Segundo a Defesa Civil do Estado, as rajadas de vento na Região Metropolitana bateram recorde na sexta-feira e chegaram a 107,6 km por hora.

O Corpo de Bombeiros registrou cerca de 150 chamados para atendimentos de quedas de árvores na Grande São Paulo até o início da manhã deste sábado (11). A falta de energia elétrica por conta do temporal afetou a distribuição de água em diversos municípios como São Bernardo, São Caetano, Santo André, Capital e Cotia.

Estações elevatórias e boosters (equipamentos que transportam a água para locais mais altos) foram prejudicadas e a concessionária de energia foi acionada. A Sabesp orienta aos moradores o uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais em toda a Região Metropolitana, uma vez que o sistema de abastecimento é integrado.

Equipes da Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e demais pastas do Governo de SP atuam nas ocorrências. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) monitora a situação em todas as regiões do estado, dando suporte às equipes municipais.

De acordo com o governo do Estado, a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela está interrompida neste momento devido aos fortes ventos. Não há registros de interdições neste momento nas estradas sob gestão do DER (Departamento de Estradas e Rodagens) e concessionadas.

Previsão de tempo para este sábado

O dia será marcado pela presença de bastante nebulosidade, mesmo com a frente fria já estando afastada do Estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, até o momento, deve haver chuva fraca apenas no leste paulista, sem risco para eventos extremos como o que ocorreu ontem. “Ainda assim, recomenda-se atenção redobrada no decorrer das horas”, recomendou o órgão.