Marcos Mion, Paloma Bernardi e mais celebridades marcam presença na pré-estreia de MMA - Meu Melhor Amigo

O Festival do Rio vem proporcionado grandes momentos do cinema nessa última semana, e na última sexta-feira, dia 11, o evento contou com a pré-estreia do filme Meu Melhor Amigo, que chega aos cinemas em 16 de janeiro de 2025.Marcos Mion, a estrela do filme, esteve ao festival acompanhado da esposa Suzana Gullo.

No filme, o apresentador dá vida a Max Machadada, um lutador MMA em fim de carreira que enfrenta uma lesão séria no ombro. O personagem descobre ser pai de um menino autista de oito anos de idade e se vê desafiado a construir um vínculo com o filho e a repensar seus valores, ao mesmo tempo, em que se prepara para a última e decisiva luta de sua trajetória. A seguir, veja quem compareceu na pré-estreia.

O diretor José Alvarenga esteve presente no evento também! O longa é uma coprodução entre Globo Filmes e Star Original Productions, com roteiro assinado por Paulo Cursino e Marcos Mion, que se inspirou em sua própria vivência como pai atípico de Romeu, seu filho mais velho, de 18 anos, para escrever essa história. Lilian Cabral e Giulia Figueiredo também estiveram na comemoração ao lado do diretor do longa.

Paloma Bernardi compareceu à pré-estreia, prestigiando o cinema e os atores brasileiros. Amaury Lorenzo e Izadora Cruz marcaram presença no festival para prestigiar o novo filme e os atores presentes.

Guilherme Tavares, que interpreta o Bruno, filho autista do lutador, chegou todo sorridente. Augusto Madeira também está no filme e interpreta o empresário Fabiano, do famoso lutador, personagem principal do filme.