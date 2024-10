Jessica Jurado, atriz de A Usurpadora, morre aos 56 anos de idade

Diversos famosos morreram em 2024 e deixaram o coração dos fãs apertado. Jessica Jurado, atriz da icônica novela mexicana A Usurpadora, morreu aos 56 anos de idade. A triste notícia foi divulgada pela Asociación Nacional de Intérpretes do México no dia 11 de outubro.

Em uma publicação nas redes sociais, a ANDI lamentou a perda da artista, que ficou conhecida por ter interpretado a personagem Patricia Bracho na atração:

A Associação Nacional de Intérpretes comunica o falecimento sensível da nossa sócia intérprete Jessica Júrado. Atriz mexicana lembrada pela personagem de Patricia Bracho na novela La Usurpadora. Aos seus familiares e amigos apresentamos as nossas mais sentidas condolências do Conselho Diretivo e Comité de Fiscalização da ANDI.

Jessica também esteve no elenco de Maria do Bairro e No Limite da Paixão.