Celebridades lamentam morte do humorista Ary Toledo: O mestre dos mestres

Neste sábado, dia 12, foi divulgada a triste notícia de que o humorista Ary Toledo morreu aos 87 anos de idade. O perfil oficial do artista nas redes sociais fez uma publicação anunciando a perda e divulgando os horários e local do velório e cerimônia de despedida, que acontecerão no centro de São Caetano do Sul, município da Região Metropolitana de São Paulo.

No post, o perfil informou:

Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta Mestre.

Na sessão de comentários, famosos enviaram mensagens lamentando a morte de Ary e deixando suas condolências.

Que triste, muito querido, declarou a apresentadora da Record TV Cíntia Lima.

Que notícia triste! Uma grande referência para mim. Gravamos recentemente o Programa do Ratinho e ele elogiou o meu humor e minhas piadas. Descanse em paz. Você nos fez sorrir muito, lamentou Darlisson Dutra, apresentador do SBT.

O mestre dos mestres. Descanse em paz, que seu legado está intacto, comentou o humorista Marcus Cirillo.

O melhor dos melhores!! Descanse em paz, mestre, escreveu Eros Prado.