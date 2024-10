Envolvido em roubo de carro do GSI morre durante confronto com polícia

Um homem identificado como Paulo Victor Alves Ferreira, 37 anos, suspeito de participar do roubo de um carro a serviço do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República, no último dia 4, às vésperas do primeiro turno das eleições municipais, em São Bernardo, foi morto ontem durante um confronto com policiais do GOE (Grupo de Operações Especiais). A ação aconteceu durante o cumprimento de um mandado de prisão na casa do suspeito, localizada no bairro Assunção, também em São Bernardo.

Segundo o Boletim de Ocorrência, ele teria resistido à abordagem policial. Ao entrar em um dos cômodos da casa, um policial civil teria avistado o indivíduo armado e ordenado que ele se rendesse. O suspeito, no entanto, efetuou disparos, e foi atingido por dois tiros. A perícia identificou outras tentativas de disparo por parte de Paulo Victor, que falharam. A arma, um revólver Taurus calibre .32, foi apreendida.

O Diário esteve no local e tentou contato com a família, que não quis dar entrevista, mas comentou que não tinha ciência de toda a situação.

Além do mandado cumprido no endereço de Paulo Victor, foram realizados outros sete de busca e apreensão e dois de prisão temporária, todos em São Bernardo. Em uma casa no Jardim do Lago, Matheus Rodrigues da Silva foi preso, enquanto Ricardo Figueiredo da Silva foi capturado em uma residência no bairro Jordanópolis.

Foram apreendidos três celulares com Matheus, um celular com Ricardo, além de um carro modelo Ford Ka. A vítima, motorista do carro do GSI, também reconheceu o revólver de Paulo como sendo o usado por um dos executores do roubo.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o caso foi registrado no 3º DP de São Bernardo e todas as circunstâncias dos fatos serão apuradas.

O CRIME

O trio seria responsável pelo roubo do carro, um modelo VW T-Cross, a serviço do GSI. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (4), na Rua Maria Azevedo Florence, no bairro Assunção, em São Bernardo, enquanto os agentes realizavam o reconhecimento da Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo. O local é o ponto de votação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na ocasião, uma motorista, que prestava serviço de transporte à Presidência da República, foi abordada por dois homens armados. Eles bateram na janela do carro e a obrigaram a sair.

Matheus e Ricardo foram identificados como os responsáveis por abordar a motorista e executar o roubo. Paulo Victor, por sua vez, foi apontado como o motorista do carro de apoio, o Ford Ka que deixou os outros dois nas proximidades do local do crime e aguardou para facilitar uma possível fuga dos comparsas.

No sábado (5), o GSI informou que o veículo havia sido encontradono estacionamento de um mercado na região.