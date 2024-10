Após sair de A Fazenda 16, Raquel Brito concede primeira entrevista falando sobre estado de saúde: - Vi as médicas tentando me reanimar

Raquel Brito concedeu uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, que será exibida no próximo domingo, dia 13, falando sobre o momento em que começou a sentir dor no peito durante a Prova de Fogo em A Fazenda 16, precisou deixar o programa e ser levada ao hospital para receber atendimento e realizar exames.

A Record TV divulgou uma prévia com trechos da conversa, na qual a irmã de Davi Brito dá mais detalhes sobre como foi realizado atendimento médico. A ex-participante precisou ser internada para tratamento e, na última sexta-feira, dia 11, divulgou um boletim informando que foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação do músculo do coração.

Ao conceder sua primeira entrevista, Raquel relembrou:

- Quando eu vi as médicas tentando me reanimar ali, eu disse: Não, eu vou morrer, me ajuda, eu estou morrendo, estou morrendo. E elas pedindo para acelerar a ambulância: Acelera, corre, corre, porque a Raquel está tendo um espasmo.

A ex-peoa não apenas esclareceu seu estado de saúde, como também fez um desabafo de tudo que viveu nos últimos dias e também falou sobre a sua participação no reality rural durante a conversa com a repórter Taynara Figueiredo.

Redes sociais

Na noite da última sexta-feira, dia 11, Raquel Brito compartilhou nos Stories do Instagram uma foto da mala contendo os pertences que levou para A Fazenda 16 e deixou um desabafo:

Obrigada a A Fazenda por me proporcionar os melhores momentos da minha vida... Enfim, acabou... Meu coração está partido demais, nunca imaginei que sairia assim. Esperava arrumar essa mala só em dezembro, mas Deus me deu a chance de viver novamente, é a melhor sensação. Por um momento eu pensei que eu não iria voltar mais.