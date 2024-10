Metal Music promove show com nomes de peso do rock em festa de 40 anos

Espaço que começou como uma loja de discos e se tornou ponto de encontro de roqueiros e de resistência na região do ABC, a Metal Music celebra 40 anos de vida e comemora com evento de peso em Santo André. O Metal Music Fest 40 anos será realizado neste domingo (13), a partir das 17h, no palco do Santo Rock Bar, e contará com nomes tradicionais do cenário nacional.

Os ingressos já estão à venda e podem ser comprados pelo Clube do Ingresso www.clubedoingresso.com/evento/40-metalmusicfest, com preços que variam de R$ 90 a R$ 220.

Entre os nomes confirmados para a festa está o Korzus, banda paulistana criada no início dos anos 1980 e que conta com discos como >Mass Illusion e Legion, entre outros.

O Torture Squad, que está na ativa desde 1989 e conta com dois integrantes do Grande ABC, também é atração confirmada, junto do também veterano Anthares, que acumula discos como No Limite da Força e O Caos da Razão.

Outros dois nomes de peso são atrações que representam a região: o trio de São Bernardo Necromancia, dono de trabalhos como Hypnotic e Back From The Dead, e a banda Montanha, que divulga seu novo disco, Além do Tempo.

Aberta por Jean Lazare Gantinis e pelo seu então sócio Carlos Szabo, em 1984, no Centro Comercial do Carmo, em Santo André, a Metal Music se tornou, ao longo das décadas, muito mais do que uma loja de discos. Virou ponto de encontro de roqueiros aspirantes e também veteranos, que se reuniam – e ainda o fazem – para falar de suas bandas prediletas, conhecer novos discos e criar suas bandas.

Muitos grupos locais nasceram na Metal. Um deles é o Montanha, que participa do festival amanhã.

“Este será um evento para celebrar 40 anos de muita dedicação para manter viva a chama da cultura rock na região do ABC e com participação de bandas que estão sempre do nosso lado e na estrada há muito tempo”, explica Gantinis, fundador da Metal Music e guitarrista da banda Montanha.

Outro artista que tem uma história que caminha junto com a Metal Music é o guitarrista Rene Simionato, da banda Torture Squad. “Eu cresci ouvindo música na Metal. Trabalhei lá. Foi onde conheci diversos discos e onde comecei a tocar guitarra”, afirma o músico. “É, com certeza, um espaço de muita importância e responsável pelo surgimento de muitos músicos e bandas”, completa.