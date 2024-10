Alex recebe apoio de Paulo Serra e Auricchio no 2º turno em São Bernardo

O candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, Alex Manente, que vai disputar o segundo turno das eleições majoritárias contra Marcelo Lima (Podemos), realizou nesta sexta-feira agenda com os prefeitos Paulo Serra (PSDB), de Santo André, e José Auricchio Júnior (PSD), de São Caetano. Durante o encontro, os chefes de Executivo manifestaram apoio ao prefeiturável. A agenda eleitoral conjunta havia sido antecipada pelo tucano ao Diário.

Segundo Alex, o encontro realizado no bairro Rudge Ramos também teve o objetivo de discutir propostas conjuntas para o Grande ABC e o que pode ser feito a fim de integrar ainda mais as cidades de São Caetano, São Bernardo e Santo André.

“Receber o apoio dos prefeitos da região em São Bernardo é muito importante. Além disso, são gestores com alta aprovação que fizeram seus sucessores. Fazemos parte de um grupo que está com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e pode fazer muito pelo Grande ABC. Juntos, vamos alcançar o potencial máximo da região”, destacou Alex.

Paulo Serra e José Auricchio elegeram seus indicados no último domingo. Gilvan Junior (PSDB) foi eleito no primeiro turno o próximo prefeito de Santo André com 60,98% dos votos válidos. Tite Campanella (PL) comandará São Caetano após conquistar 59,61%.

O prefeito de Santo André afirmou que continuará participando das campanhas no segundo turno, tendo em vista que há candidatos de seu grupo político ainda na disputa. Serra reiterou apoio ao candidato do Cidadania. “Em São Bernardo tem a questão partidária. O Alex é o candidato de nossa federação (PSDB/Cidadania), tem esse componente, e também o do governador Tarcísio. O que pudermos (fazer para) contribuir, nós vamos”, pontuou.

O governador apoiou Alex Manente no primeiro turno e reafirmou seu compromisso com o candidato do Cidadania para o próximo dia 27. Segundo Tarcísio de Freitas, o deputado federal tem ajudado muito o Estado de São Paulo com sua atuação na Câmara e é comprometido com o Grande ABC.

“Quero dizer a vocês que estou com Alex Manente. É uma pessoa que tem muita experiência, que está pronta para esse desafio. Muito capaz, muito ético, muito honesto e que vai contar aqui com nosso integral suporte”, destacou o governador, em vídeo publicado nas redes sociais.

PREVISÃO

Antes mesmo do primeiro turno, Alex já estava otimista quanto a uma “vitória rápida” de Gilvan, com base na aprovação – próxima de 80% – do governo Paulo Serra. Em agosto, “prevendo” que as eleições em São Bernardo iriam para o segundo turno, o cidadanista pediu, em tom de brincadeira, o apoio dos correligionários de Gilvan na segunda etapa do pleito. “Quando terminar a eleição aqui, vocês poderão me ajudar lá em São Bernardo”, disse Alex, durante convenção do tucano em Santo André.