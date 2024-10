Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP entrega R$ 50 mil a associada

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP entregou um prêmio no valor de R$ 50 mil para Wanda Rodrigues, associada da agência de Ribeirão Pires (SP), na última segunda-feira (8). Há mais de oito anos na cooperativa, a ganhadora contratou o seguro “Vida do Meu Jeito”, da MAPFRE, oferecido em parceria com o Sicredi. O produto oferece ao segurado a chance de participar de quatro sorteios mensais de R$ 50 mil.





Comerciante na região há 25 anos, Wanda compartilhou a emoção ao receber o prêmio. “Eu fiquei muito emocionada. Contratei o seguro pensando em me proteger e estar preparada para o futuro. O prêmio foi inesperado, mas certamente será bem aproveitado. Penso em deixar o valor aplicado para ter mais tranquilidade financeira”, conta.

A equipe da agência preparou uma surpresa especial para dar a notícia pessoalmente, oferecendo um café para a associada. Jacques Pacheco, gerente regional de desenvolvimento na região do ABCD Paulista, também esteve presente no evento. “O seguro que oferecemos em parceria com a MAPFRE é mais uma forma de cuidarmos dos associados, seja para atender a uma necessidade ou pensando em uma segurança futura. Estamos muito contentes em dar essa notícia”, compartilha.

Esta foi a primeira entrega do prêmio realizada em 2024 pela cooperativa na região de São Paulo e ABCD. Com soluções que vão além da segurança financeira, a instituição reforça seu compromisso em proporcionar proteção e bem-estar para seus associados.

Sobre o Sicredi

