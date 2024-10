Filha de R.Kelly revela em documentário que foi abusada sexualmente na infância

No documentário R. Kelly's Karma: A Daughter's Journey (Karma de R.Kelly: A jornada da filha, em tradução livre) que estreou nessa última sexta-feira, dia 11, Baku Abi de 26 anos de idade, filha do cantor R. Kelly, revelou que sofreu abuso do pai na infância. O também produtor musical, foi preso em fevereiro de 2023 e foi condenado a 20 anos de prisão por acusações de aliciamento de menores para sexo e pornografia infantil.

A produção que mostra como a família de R.Kelly, segue a vida após a sentença do músico, trouxe a tona a fala de Abi nos minutos finais do série que conta com dois episódios, onde relatou que só contou sobre os abusos para a mãe em 2009, quando tinha 10 anos:

Ele era meu tudo. Por muito tempo, eu nem quis acreditar que isso aconteceu. Eu não sabia que mesmo que ele fosse uma pessoa má, ele faria algo comigo. Eu estava com muito medo de contar a alguém. Eu estava com muito medo de contar para a minha mãe.

Baku relembra aos prantos que foi vítima do próprio pai aos oito e nove anos de idade e que uma noite, se recorda de acordar com ele a tocando:

Eu não sabia o que fazer, então fiquei ali deitada e fingi estar dormindo.

Ainda no episódio, a mulher relatou que chegou a lutar contra pensamentos suicidas, pois chegou a um ponto onde não se importava se viveria ou morreria:

Um dia, minha mãe e eu fomos para a Target e tivemos que usar o banheiro. Quando eu estava lavando as mãos, ela viu que meus pulsos estavam todos cortados e imediatamente ela me perguntou o que aconteceu e se eu estava bem. Naquele momento, eu desabei e tive que dizer a ela: Acho que não estou bem. Não acho que posso fazer isso. Não acho que vou sobreviver para viver o resto da minha vida.

A jovem também conta que após revelar a mãe sobre os abusos, ambas se dirigiram até a polícia e apresentaram queixa como Jane Doe, para proteger a identidade de Abi, mas que não puderam processá-lo porque esperaram demais:

Naquele momento da minha vida, senti como se tivesse dito algo em vão.

R.Kelly's Karma: A Daughter's Journey, ainda não está disponível no Brasil.