Gracyanne Barbosa volta atrás e decide gravar depoimento para documentário de Belo

Belo está produzindo um documentário para contar sua vida, polêmicas e carreira. A produção deve contar com declarações de diferentes artistas, que acompanharam o artista ao longo de sua trajetória.

No entanto, sua ex-esposa, Gracyanne Barbosa, já teria dito que não ia participar e não aceitaria o convite para dar seu depoimento do tempo que viveu ao lado do cantor. Importante ressaltar que o divórcio do ex-casal foi bastante polêmico e cheio de reviravoltas.

Agora, segundo o Portal Leo Dias, a musa fitness teria voltado atrás em sua decisão e decidiu que fará parte do elenco de personagens que remontará a vida de Belo em um documentário que tem estreia prevista para este ano na Globoplay.

No breve comunicado, Gracyanne diz que não tem nenhuma intenção em detonar o ex-marido ou falar mal do mesmo, mas precisa contar sua versão dos fatos.