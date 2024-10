Junior Lima se derrete pela esposa e filhos: Amor que eu sonhei se fez todo em vocês

Junior Lima tirou o dia para fazer uma linda homenagem à família que construiu ao lado de Monica Benini, sua esposa. Nas redes sociais, o cantor se derreteu pela amada e filhos.

Com fotos de diferentes momentos e viagens, ao ladinho dos herdeiros e com a musa, curtindo férias e o grude que uma boa família tem, o artista não poupou palavras para celebrar mais um aniversário de Monica:

O amor que eu sonhei se fez todo em vocês! hoje o dia é dela... Minha amada, minha parceira de vida e de jornada. Como é linda a história que a gente está construindo junto! Ela me inspira todos os dias, me ensina, me torna mais forte.