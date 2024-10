Zubeldía observa jovens e reservas em vitória do São Paulo sobre o E.C. São Bernardo

Em busca de opções no elenco são-paulino para a reta final do Campeonato Brasileiro, o técnico Luis Zubeldía testou jogadores que vêm sendo pouco aproveitados em jogo-treino com o E.C. São Bernardo, nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda.

Diante de um adversário formado por atletas jovens, que se preparam para a disputa da Copa São Paulo de Juniores, a equipe tricolor não encontrou dificuldades para vencer por 3 a 0. William Gomes e Erick, no primeiro tempo, e Galoppo, no segundo, anotaram os gols.

O comandante argentino levou a campo Young; Moreira, Ruan, Igão e Belém; Mendez, Nestor e Galoppo; Rodriguinho, Erick e William Gomes. Também entraram no decorrer da atividade Leandro, Santi e Henrique. Foram observados ainda três atletas das categorias de base: o lateral esquerdo Felipe, o meio-campista Bezerra e o atacante Lucca.

Em preparação para a partida com o Vasco, na quarta-feira, às 21h45, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, os demais jogadores realizaram trabalhos técnicos, com combinações ofensivas e de ataque contra defesa. O grupo volta a treinar na manhã deste sábado.

O São Paulo tenta espantar a má fase no Campeonato Brasileiro para se manter vivo na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Irregular, a equipe comandada por Luis Zubeldía soma três derrotas e duas vitórias nos últimos cinco jogos pela competição nacional e ocupa a quinta posição na tabela, com 47 pontos, quatro atrás do quarto colocado, o Flamengo.