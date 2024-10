Ex de Paulo Cupertino revela que ele era abusivo com a filha e relata agressões e ameaça de morte

Na última quinta-feira, dia 10, aconteceu o primeiro dia de julgamento do caso de Rafael Miguel, assassinado com os pais, no dia 9 de junho de 2009. Vanessa Tibcherani, mãe de Isabela Tibcherani, depôs e surpreendeu com as declarações.

De acordo com a CNN, Vanessa falou que sofreu inúmeras agressões, mais de 30 vezes, e até ameaças de morte. Além disso, chegou a procurar a polícia em certo momento.

No momento em que falou sobre a relação da filha Isabela com Cupertino, Vanessa afirmou que ele tirava a liberdade da menina e que nunca se deram bem. Ela ainda declarou que ele era contra o relacionamento da herdeira com o ator. Vanessa ainda contou que certa vez, quando Isabela tinha 18 anos de idade, Cupertino teria tomado o celular dela quando descobriu o namoro.

Ainda, segundo o veículo, durante o seu depoimento, Vanessa evitou falar o nome do acusado e afirmou que ele é mitomaníaco. Vale pontuar que Vanessa e Isabela pediram para falar sem a presença de Cupertino, mas não aconteceu.