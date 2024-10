Matheus e Kauan falam sobre próximos passos na carreira e parceria com Thiaguinho: - Incrível

A dupla Matheus e Kauan participou do novo projeto da Amazon Music de shows transmitidos após os jogos da Copa Do Brasil, e, em um bate-papo, eles contaram um pouco mais sobre os próximos passos na carreira.

Os cantores acabaram de finalizar o último projeto musical, Praiou volume quatro, com diversas participações, como Maiara e Maraisa, Ludmilla, Mc Livinho, Luísa Sonza. Mas uma grande colaboração foi com o pagodeiro Thiaguinho na música Na Cara, lançada recentemente:

- Estávamos bem ansiosos para lançar essa música, tanto que foi a última do projeto. Além de ser um álbum, o Praiou também é um show, então colocar o Thiaguinho dentro dele é incrível.

Falando em colaborações e participações, a dupla citou que a pessoa que eles mais amavam cantar era a icônica Marília Mendonça. A música de maior sucesso deles, Vou Ter Que Superar, é com a cantora. No dia em que eles gravaram, a artista estava muito gripada, mas mesmo assim deu um show, como sempre fazia. Para eles, ter a realização de cantar com ela, e ter uma grande conquista, é um de seus maiores presentes.

Os artistas também comentaram um pouco sobre o próximo lançamento. Mas não é uma música: na verdade, Matheus e Kauan estarão nas páginas de um livro que contará sobre toda a vida deles, desde os momentos com os familiares, até a introdução da música em suas vidas. A obra será lançada no dia 30 de novembro, com o nome Matheus e Kauan - Que Sorte! O Nosso Santo Bateu:

- O livro vai contar tudo. Desde antes de a gente nascer, como os nossos pais se conheceram, como surgiu a música em nossas vidas. Também falará da nossa decisão de formar uma dupla, nossos primeiros shows, e o agora, depois de 15 anos nessa estrada. Vai falar sobre o nosso passado, nosso presente e nosso futuro.