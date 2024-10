Obituário - 14 de outubro de 2024

SANTO ANDRÉ

Ida Rossi Bueno, 92. Natural de Urupês (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Moreira da Costa, 89. Natural de Colina (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Dezzotti, 86. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Maria dos Reis Lazzarini, 82. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Nicezio Cardoso, 80. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim Cecília Maria, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jorge Roberto da Silva, 74. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 9. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Francisco Audair Diniz, 59. Natural de Solonópole (Ceará). Residia no Jardim Angela, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 9, em Santo André. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Wilson Clarindo Prado, 53. Natural de Campina (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Mestre de obras. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Neuza de Carvalho Urze, 94. Natural da Paraíba do Sul (Rio de Janeiro). Residia no Jardim São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, Bairro Cerâmica.

Martina Gonzales San Roman, 93. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 9. Cemitério em Monte Azul Paulista.

Paulo Miguel Sanches, 77. Natural de São Paulo. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 9. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Clarieta Maria de Jesus, 57. Natural de Sertaneja (Paraná). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Dilva Pedreira de Oliveira, 70. Natural de Mairi (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos (SP).

Antonio Rodrigues Chagas, 76. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Mirian da Silva Oliveira, 70. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Vale da Paz.

Maria Alva Aguiar dos Santos, 60. Natural de Abaíra (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

José Nilton Mota, 58. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Ailton Ribeiro dos Santos, 45. Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

José Maria Filho, 78. Natural de Ibitinga (SP). Residia no Jardim Éden, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

RIBEIRÃO PIRES

Marcelo de Melo Morais, 56. Natural de São Gonçalo, (RJ). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.