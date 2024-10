Obituário - 12 de outubro de 2024

Geraldo Cândido Furtado

(Santo André, 4-7-1945 – 10-10-2024)

Chamado carinhosamente de Geraldinho, Geraldo Cândido Furtado fazia parte da Turma da Esquina e Napolitano, de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Parte aos 79 anos e foi sepultado ontem (sexta, 11), no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

Informação: Alcinio Cranchi

SANTO ANDRÉ

Maria José de Oliveira, 91. Natural de Ipuiuna (Minas Gerais). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 7, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando Ferreira, 91. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 7. Memorial Planalto.

José Francisco de Oliveira, 90. Natural de Cana Verde (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mozil Francotti, 88. Natural de Itatinga (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Camila Aparecida Oliveira, 77. Natural de Arapeí (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes de Lima, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Maria Pereira, 67. Natural de São João das Duas Pontes (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 7. Memorial Planalto.

Valquiria Vani, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandro Ruza, 63. Natural de São Caetano. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edna Garcia Araújo de Sousa, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Cícero Araújo, 60. Natural de Santópolis do Aguapeí (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Churrasqueiro. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Margarida Maria da Silva, 58. Natural de Presidente Epitácio (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Benedicta da Silva, 96. Natural de Regente Feijó (SP). Residia no Balneário Tupi, em Itanhaém (SP). Dia 28 de setembro. Cemitério de Vila Euclides.

Paulo Shiguenori Kanazawa, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

José Arlindo Regazzini, 76. Natural de Jaguariúna (SP). Residia na Vila Gonçalves, em Santo André. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Fabiano Ribeiro Barbosa, 41. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Técnico em segurança do trabalho. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

André Martin, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro da Cerâmica.

DIADEMA

Maria Moraes da Silva, 86. Natural de Salesópolis (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Severino Silva de Sousa, 77. Natural de Monte Horebe (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Jair José de Morais, 69. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

José Célio de Brito, 60. Residia no Jardim Santa Terezinha, bairro Pedreira, em São Paulo. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida da Silva Lima Barbosa, 50. Natural de Ferraz (Paraná). Residia no Jardim Brasil. Dia 7. Cemitério São João Batista, em Suzano (SP).

RIBEIRÃO PIRES

Antonio Souza, 73. Natural de Mauá. Residia na Vila Monteiro, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Paulo Henrique Adeodato Pires, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.