Rodrigo Faro mostra a esposa no hospital no dia da retirada de tumor raro

Rodrigo Faro usou as suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, dia 11, para postar uma foto de sua esposa Vera Viel, no dia em que ela passará por uma cirurgia para retirar um tumor de sua coxa esquerda.

Através dos stories, ele mostrou a amada na cama do hospital com um leve sorrisinho no rosto. Na imagem, Fato apenas colocou duas figurinhas: um coração e uma mãozinha.

Vale pontuar que Vera revelou a descoberta do tumor em suas redes sociais. Em um longo texto, ela agradeceu por todos que a apoiaram a procurar um médico, incluindo o seu marido.