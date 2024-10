Fernanda Torres ganha homenagem no Critics Choice Awards por Ainda Estou Aqui

Mais uma para o Brasil! A atriz Fernanda Torres será premiada e receberá homenagem no Critics Choice Awards por seu papel no filme Ainda Estou Aqui. O evento acontece dia 22 de outubro no Egyptian Theatre, em Hollywood, nos Estados Unidos.

A homenagem faz parte do Latino Celebration, um prêmio destinado aos destaques latinos no cinema. A atuação da brasileira está chamando bastante a atenção das críticas internacionais e já foi citada pelo Deadline e Hollywood Reporter como uma das candidatas à indicação ao Oscar de melhor atriz.

E não é só isso! Ainda Estou Aqui também está sendo bem criticado internacionalmente, sendo uma das apostas de diversos veículos nas listas de previsões do Oscar 2025 como melhor filme internacional. Lembrando que o longa já recebeu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza.

Sabe quem comemorou as supostas listas? O ator Selton Mello, que também tem um papel principal no filme. Usando as redes sociais, o ator republicou nos Stories das listas do Hollywood Reporter e da Variety com emojis de coração, estrela e uma mão simulando uma oração.