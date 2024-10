Marcelo Oliveira recebe apoio de Lourencini na disputa pelo segundo turno

Marcelo Oliveira (PT), prefeito e candidato à reeleição, recebe apoio do empresário e quarto colocado na disputa eleitoral pela prefeitura de Mauá, Zé Lourencini (PSDB). O tucano tem como missão convencer os seus 14.032 eleitores a votar no atual chefe do Executivo.

O PT e o PSDB, historicamente, são rivais e polarizam por anos disputas pelo poder, em especial na Presidência da República. No Grande ABC sempre estiveram em raias opostas e se alternam no comando das prefeituras a cada pleito municipal.

A improvável aproximação acontece em conjunto de uma frente progressista contra Atila Jacomussi (União Brasil), deputado estadual e ex-prefeito - preso duas vezes no escopo de investigações da Operação Trato Feito -, que tenta voltar ao comando do Paço.

Marcelo Oliveira terminou o primeiro turno à frente do seu adversário Atila Jacomussi. Enquanto o candidato à reeleição obteve 93.374 votos, o unionista conquistou apoio nas urnas de 73.588 eleitores.

A segunda rodada de votação acontece no domingo, 27 de outubro.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), apesar do nome de Atila Jacomussi constar nas urnas e receber votos a candidatura dele segue indeferida, porém dentro do prazo recursal.

O deputado estadual foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Atila teve as contas dos quatro anos de governo, enquanto prefeito de 2017 a 2020, rejeitadas pela Câmara. A decisão dos vereadores foi baseada em apontamentos do TCE-SP (Tribunal de Contas de São Paulo).

Rômulo Fernandes, deputado estadual e presidente do PT em Mauá, ao ser indagado sobre unir partidos historicamente em campos opostos foi direito em sua resposta. "União contra o que não queremos para a cidade. De um passado nebuloso com a Polícia Federal para tudo quanto é canto", disse.

O encontro estava marcado para as 11h30 de hoje, mas foi adiado para as 13h.

Reportagem em atualização.