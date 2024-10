Djokovic espanta zebra em Xangai e vai encarar vice-campeão do US Open em semifinal

Novak Djokovic sofreu mais do que esperava, mas espantou a zebra e se garantiu na semifinal do Masters 1000 de Xangai, nesta sexta-feira. O ex-número 1 do mundo buscou a virada para superar o checo Jakub Mensik, 65º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/1 e 6/4, em 2h19min de confronto na China.

O triunfo garantiu o tenista sérvio na semifinal da competição, uma das mais importantes desta reta final da temporada. No sábado, ele vai enfrentar o americano Taylor Fritz, vice-campeão do US Open, que avançou em solo chinês ao derrotar o belga David Goffin por 6/3 e 6/4.

Fritz, atual número sete do mundo, é freguês do recordista de títulos de Grand Slam. Djokovic venceu todos os nove confrontos entre os dois tenistas, incluindo a única partida disputada neste ano no retrospecto, pelas quartas de final do Aberto da Austrália.

Quarto do ranking, o sérvio está embalado pela medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em Xangai, ele busca seu 100º título no circuito, que seria a segunda conquista deste ano, marcado por forte irregularidade e sem nenhum brilho nos torneios de Grand Slam.

No sábado, Djokovic disputará uma semifinal em Xangai pela nona vez no torneio chinês. Ele soma quatro troféus no piso duro da competição asiática. Se mantiver o bom ritmo e faturar o título, ele ficará mais perto de entrar no ATP Finals, o torneio que encerra a temporada ao reunir os oito melhores tenistas do ano - será disputado em Turim desta vez.

A outra semifinal em Xangai terá o italiano Jannik Sinner, líder do ranking, e o checo Tomas Machac, algoz do favorito espanhol Carlos Alcaraz. Ambos avançaram em jogos disputados na quinta-feira.

WUHAN

Enquanto os homens competem em Xangai, as tenistas entram em quadra no WTA 1000 de Wuhan nesta semana, também na China. E, nesta sexta, a competição conheceu suas semifinalistas. O confronto mais aguardado será entre a americana Coco Gauff e a belarussa Aryna Sabalenka, atuais número quatro e dois do mundo, respectivamente.

Ambas eliminaram rivais polonesas nas quartas de final. Gauff, dona de um título do US Open, superou Magda Linette por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. Sabalenka, que vem embalada pelo troféu do US Open, no mês passado, despachou Magdalena Frech, algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia na quinta, por duplo 6/2.

A outra semifinal vai reunir tenistas da casa: Qinwen Zheng, sétima do mundo, e Xinyu Wang, 51ª do ranking. A primeira eliminou nesta sexta a italiana Jasmine Paolini, um dos destaques desta temporada, por 6/2, 6/3 e 6/3. enquanto Wang derrotou a russa Ekaterina Alexandrova de virada, por 4/6, 7/5 e 7/6 (8/6).