Brasil mantém topo do ranking do futsal

A seleção brasileira masculina de futsal se manteve no topo do ranking da Fifa após se sagrar hexacampeão da Copa do Mundo, disputada no Usbequistão nas últimas semanas. Na lista atualizada nesta sexta-feira, a equipe nacional ampliou a vantagem na primeira colocação sobre o vice-líder Portugal. Vice-campeã mundial, a Argentina cresceu na lista da Fifa.

O Brasil soma agora 1.650,75 pontos, contra 1.546,33 de Portugal e 1.520,59 da Argentina, que subiu duas posições e agora aparece no terceiro posto. No domingo passado, os brasileiros superaram os argentinos na final da Copa do Mundo por 2 a 1.

A Espanha, acostumada a brilhar nas competições de futsal em nível mundial, caiu uma posição e agora figura em quarto lugar. O surpreendente Casaquistão está no quinto posto ao conquistar três colocações. Na sequência, vêm Irã, Marrocos, Rússia, Ucrânia e França, fechando o Top 10.

A lista divulgada nesta sexta é apenas a segunda que a Fifa divulga sobre o futsal. Conta como referência as 52 partidas da Copa do Mundo, mas vai além no número de jogos, somando ao todo 179, entre outras competições e amistosos.

A Fifa também atualizou a relação feminina do futsal. E, como acontece no masculino, o Brasil lidera entre as mulheres, com 1.375,29 pontos. Espanha, Portugal, Argentina e Colômbia fecham o Top 5. A lista feminina foi atualizada com base em 65 jogos disputados nos últimos meses.