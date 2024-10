Petrovic segue no comando da Seleção Brasileira até Los Angeles

A Seleção Brasileira Masculina de Basquete renovou o contrato com o técnico croata Aleksandar Petrovic, que seguirá no comando da equipe até o fim do próximo ciclo olímpico, com os Jogos de Los Angeles, em 2028, nos Estados Unidos. O restante da comissão técnica, que tem ainda o ex-jogador Tiago Splitter, também será mantida.

Sob comando de Petrovic, o time nacional conseguiu bons resultados recentes, como o título do Pré-Olímpico na Letônia, e na Olimpíada, quando o Brasil fez boa campanha e acabou no sétimo lugar, quando caiu diante da poderosa seleção dos Estados Unidos, que ficou com o ouro.

O treinador, 65 anos, assumiu a Seleção pela primeira vez em 2017, mas deixou o cargo em 2021 antes de retornar no início deste ano. Petrovic liderou o Brasil na Copa do Mundo de 2019, na China, e levou o time a duas finais de Pré-Olímpico. Agora, o primeiro desafio do Brasil após Paris-2024 será a disputa de duas rodadas das Eliminatórias da Americup, entre os dias 21 e 24 de novembro.