Corinthians exerce opção de compra de Hugo Souza junto ao Flamengo

O Corinthians notificou o Flamengo na tarde de ontem e informou, por meio de nota oficial, que exercerá a opção de compra pelos direitos econômicos de Hugo Souza. De acordo com o contrato, o Alvinegro estava liberado desde o início do dia de ontem para acionar a cláusula e adquirir 50% dos direitos do goleiro por 800 mil euros (R$ 4,7 milhões).

A quantia se junta aos outros 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) pagos pelo Timão pelo empréstimo de Hugo Souza até dezembro deste ano. No acordo de compra, o pagamento das parcelas será divida em quatro vezes, feitas em janeiro e junho de 2025 e 2026.

Contratado para suprir as saídas de Cássio e Carlos Miguel, o goleiro já se tornou um pilar do time titular do Corinthians. Em 22 jogos, Hugo Souza foi vazado 23 vezes, e defendeu quatro pênaltis. O atleta volta a encarar o ex-clube no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, no próximo dia 20.