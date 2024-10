Tarcísio e a regionalidade

O encontro do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com os atuais prefeitos do Grande ABC, juntamente com os eleitos em outubro, é sinal importante de que a região pode fortalecer sua posição em relação ao Estado. A reunião para discutir investimentos é passo necessário para impulsionar a infraestrutura, a segurança pública e o transporte, áreas que carecem de constante atenção nas sete cidades. A colaboração entre Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires demonstra que o diálogo intermunicipal com o Executivo paulista tem potencial para trazer benefícios conjuntos. A articulação política é essencial para que a região possa se desenvolver de forma mais equilibrada.

A união entre os municípios do Grande ABC é fundamental para garantir que recursos e programas estaduais sejam adequadamente direcionados e distribuídos. Em vez de uma busca isolada por verbas, a coordenação entre as cidades pode aumentar o impacto de investimentos e evitar que disputas internas enfraqueçam a capacidade de atrair a atenção do governo estadual. Recentemente, por exemplo, São Paulo avançou com o projeto da Linha 20-Rosa do Metrô, o que só foi possível graças à mobilização conjunta de prefeitos. Estar alinhado em pautas regionais, como essa, é uma estratégia eficiente para assegurar maior participação e relevância nos planos estaduais de desenvolvimento.

Reunificar o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC deve ser prioridade dos gestores que tomam posse em 2025. Com a saída de São Bernardo e São Caetano, o colegiado perdeu força, dificultando a busca por soluções integradas para problemas comuns, como a mobilidade urbana e o combate a enchentes. A fragmentação prejudica projetos locais que dependem de visão unificada. Com a entrada dos novos prefeitos, é hora de retomar o diálogo e trazer as cidades de volta à mesa de negociações, mirando atuação conjunta em prol de todo o bloco. A reconstituição do instituto pode ser o primeiro passo para consolidar uma administração regional mais eficiente e representativa. Está dado o recado!