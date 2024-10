Bolsas da Ásia fecham mistas, com tombo em Xangai em meio a dúvidas sobre novos estímulos

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 11/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com as da China amargando robustas perdas em meio a incertezas sobre a adoção de novos estímulos para a segunda maior economia do mundo.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto recuou 2,55%, a 3.217,74 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto sofreu queda ainda maior, de 3,94%, a 1.834,94 pontos. O clima é de cautela antes de uma coletiva de imprensa do Ministério de Finanças chinês, durante a qual poderão ser anunciadas medidas de estímulos adicionais. Uma coletiva anterior de autoridades chinesas realizada esta semana decepcionou, ao não trazer novos incentivos econômicos.

No mês passado, o banco central chinês (PBoC) e outras agências governamentais lançaram um agressivo pacote de resgate, que incluiu cortes de juros e compulsório bancário, além de mais ajuda para o problemático setor imobiliário do país.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,57% em Tóquio, a 39.605,80 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,09% em Seul, a 2.596,91 pontos, embora o Banco da Coreia (BoK) tenha anunciado seu primeiro corte de juros em mais de quatro anos, e o Taiex avançou 1,07% em Taiwan, a 22.901,64 pontos, na volta de um feriado.

Em Hong Kong, não houve pregão hoje devido a um feriado.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, pressionada por ações de produtoras de minério de ferro como Rio Tinto e BHP. O S&P/ASX 200 cedeu 0,10% em Sydney, a 8.214,50 pontos, interrompendo uma sequência de duas sessões positivas.

*Com informações da Dow Jones Newswires