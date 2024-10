Padaria Brasileira e Apae se unem para 13ª edição da 'Alimente esse Sonho'

Durante este mês, a andreense Padaria Brasileira, em parceria com a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da cidade, promove a 13ª edição da campanha 'Alimente esse Sonho', uma ação solidária que tem como objetivo arrecadar fundos para a instituição que há mais de 60 anos oferece assistência a pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Até terça-feira (15), os clientes podem adquirir vouchers no valor de R$ 21, que dão direito a um pacote de sonhos - o doce mais tradicional da padoca. Além da troca dos vouchers, parte do valor arrecadado até o fim do mês com a venda de pacotes de sonhos deve ser destinada à Apae Santo André.

Os vouchers podem ser trocados em qualquer uma das cinco unidades da rede no Grande ABC - inclusive, na primeira unidade, atual matriz, está situada ao longo das sete décadas na tradicional Rua Santo André, desde 1953.

CONTINUIDADE

A meta desta edição é arrecadar R$ 110.000. "É um projeto que traz esperança e inclusão. A cada edição, vemos o impacto positivo que essa campanha gera, tanto para os beneficiados quanto para toda a comunidade que se engaja", afirma Afonso Henrique Júnior, diretor da Padaria Brasileira.

"A parceria entre a Padaria Brasileira e a APAE Santo André mostra que podemos alcançar grandes resultados quando trabalhamos juntos por uma causa nobre. A união entre grandes empresas e entidades sociais é essencial para fazer a diferença na vida das pessoas", destaca a presidente da Feasa (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André), Inezita Awada.