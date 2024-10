Palavra do Leitor - 11 de outubro de 2024

Conservadorismo

As eleições do último fim de semana não deixaram dúvidas de que o Brasil é um País com viés conservador, dada a votação expressiva de candidatos desta linha de atuação, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Vejamos alguns números para o Executivo: foram eleitos 5.471 prefeitos no primeiro turno e o maior partido de esquerda, o PT, teve apenas 248 eleitos; Cidadania, 33; Rede Sustentabilidade, quatro; e o Psol, nenhum. Em número de votos, só para citar os partidos com melhor desempenho, tivemos: PL, 15,7 milhões; PSD, 14,5 milhões; MDB, 14,4 milhões; União, 11,3 milhões; PP, 9,9 milhões; e o maior partido de esquerda, o PT, com 8,9 milhões. Com estes números, fica claro qual é o perfil político dos brasileiros. Os números não mentem.

Mauri Fontes

Santo André

Eleição na Capital

Tabata Amaral, fiquei surpreso com a rapidez que a nobre deputada escolheu a quem apoiar no segundo turno da eleição em São Paulo. Para muitos, a nobre deputada passa a impressão de que tudo foi ‘combinado’ antes. Mas como a nobre deputada estudou em Harvard – berço da tão lembrada, mas não aplicada, democracia. Rogo a Deus que isto não tenha acontecido e tudo não passe de uma opção política da nobre deputada, que, segundo a senhora mesmo, nasceu na periferia. Infelizmente quem sobe para o poleiro se esquece cá do galinheiro.

João Camargo

Capital

Eleição em Santo André

“Gilvan vai promover ‘ajustes’ no time para dar início ao governo” (Política, ontem). Maravilha, O Gilvan vai representar Santo André igual o Paulo serra. Tem competência e qualidade para isso. Santo André está bem representada. ‘Eu vou com Gilvan/com Gilvan eu vou.’ Santo André inteira vai com Gilvan. Para cima, meu prefeito, para mais oito anos de gestão de seriedade e trabalho.

Vitorine Moraes

Santo André

Valderbi Romani

‘O vôlei andreense. Formado por andreenses. Berço nacional. Memória recuperada’ (Setecidades, dia 8). Acompanhando a reportagem sobre o vôlei andreense, na coluna Memória, de Ademir Medici, encontrei o nome do Valderbi Romani, que muito me alegrou e me fez voltar ao tempo de estudante do antigo colegial. Em 1971, Valderbi Romani foi o meu professor de educação física no I.E.E. Cel. Bonifácio de Carvalho, em São Caetano. Que honra tê-lo como professor, pois ele era, à época, o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, que, no ano seguinte, participaria das Olimpíadas de Munique. Durante as aulas, o professor viu em mim um potencial velocista juvenil. Então, me inscreveu nos 100m rasos, salto em distância e 4X100m nas Olimpíadas do Tijucussu Clube, evento estudantil que agitava a cidade com jogos e competições. Também me colocou na equipe de vôlei. Competi nas três modalidades, conquistando três medalhas de ouro, sem decepcionar o professor Valderbi. E a equipe de vôlei também foi campeã, apesar de eu ter ficado, na maior parte do tempo, no banco. Assim, ganhei, no total, quatro medalhas de ouro numa só olimpíada e sem ter treinado. A partir dessas vitórias, fui convidado a treinar na pista do antigo Estádio Lauro Gomes de Almeida, sob o comando do técnico Carlos Ventura, me integrando à equipe juvenil e adulto do Clube Cerâmica São Caetano.

Paulo Moriassu Hijo

São Caetano

Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no ano de 1717 no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, pelos pescadores Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Com aproximadamente 10 milhões de devotos, não veio trazer divisões, preferências, confusões, concorrências, incredulidades e qualquer outro sentimento que não seja a fé. Não sou católico e essa é uma hora em que devemos nos respeitar uns aos outros, independentemente de nossas crenças. Nossa Senhora veio ao mundo não por obra do acaso, mas sim para ser instrumento do Deus ecumênico e abençoar as vidas daqueles que têm amor e também dos ateus, agnósticos e incrédulos, pois todos são filhos do mesmo Deus.

Cecél Garcia

Santo André