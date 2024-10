Eliminatórias: Argentina cede empate à Venezuela; Bolívia derruba invicto

A Argentina perdeu uma nova oportunidade de se isolar na liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na volta de Messi, apenas empatou com a Venezuela por 1 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Monumental de Maturín, pela nona rodada. Otamendi abriu o placar para os campeões do mundo, mas o artilheiro venezuelano Rondón deixou tudo igual.

Com 19 pontos, conquistados com seis vitórias, um empate e apenas duas derrotas, a Argentina lidera, com 19 pontos. A Venezuela, que almeja uma vaga na Copa do Mundo de 2026, tem 11, com dois triunfos, cinco empates e dois revezes.

Após passar por problemas para sair de Miami e chegar na Venezuela, por causa do furacão Milton, a Argentina teve que aguardar 30 minutos, além da hora marcada, para entrar em campo por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade de Maturín e alagaram o gramado do estádio Monumental. Assim que a bola rolou, o líder das Eliminatórias assumiu o controle do jogo, apesar de estar sem alguns nomes importantes, dentre eles, o goleiro Emiliano Martinez. A grande surpresa foi Almada, do Botafogo, entre os titulares.

Aos 12 minutos, a Argentina abriu 1 a 0. Após cobrança de falta de Messi, que retornou à seleção após se recuperar de lesão, o goleiro Romo saiu mal e jogou a bola em cima de Osório. Otamendi aproveitou a sobra e chutou para um gol vazio. Tudo levava a crer que viria uma goleada argentina, mas não foi bem assim.

A Venezuela cresceu na partida, começou a arriscar mais e criou grandes oportunidades de gol. No entanto, foi para o intervalo atrás do placar. No segundo tempo, foi ainda mais agressiva e exigiu grandes defesas do goleiro Rulli, que fez apenas a sua segunda partida pela equipe vinotinto.

De tanto pressionar, a Venezuela chegou ao gol. Aos 19, Soteldo, do Grêmio, fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Rondón, que cabeceou com estilo para fazer o gol de número 45 pela seleção venezuelana.

Precisou sofrer o gol para a Argentina esboçar reação. Messi chamou a responsabilidade e tentou surpreender Romo, que fez a defesa. No fim, ficou apenas reclamando de um pênalti não marcado sobre Molina.

BOLÍVIA DERRUBA ÚLTIMO INVICTO DAS ELIMINATÓRIAS

A Bolívia confirmou a boa fase e na altitude de mais de 4 mil metros acima do mar derrubou o último invicto das Eliminatórias, a Colômbia, por 1 a 0, no estádio El Alto. Com isso, emplacou a sua terceira vitória consecutiva na competição e se colocou na briga por uma vaga na próxima Copa do Mundo.

Parecia que a altitude não seria suficiente para a Bolívia sair com os três pontos. Logo aos 19 minutos, Héctor Cuéllar foi expulso e deixou a equipe com um jogador a menos. A Colômbia tentou se aproveitar da superioridade numérica, mas ficou na trave, em um chute de Jhon Córdoba.

Mas a Bolívia se defendeu bem e chegou à frente do marcador em um belo gol de Miguelito, meia do Santos, aos 12 do segundo tempo. Em vantagem, a equipe boliviana passou a se defender e trouxe um grande resultado, que lhe deixa com 12 pontos, dentro da zona de classificação para a Copa do Mundo. A Colômbia tem 16.

O próximo desafio é contra a líder Argentina, na terça-feira, às 21h, no estádio Monumental de Núñez. A Colômbia pega o Chile no mesmo dia, às 17h30, no Metropolitano Barranquilla.

EQUADOR SÓ EMPATA COM PARAGUAI

Em duelo com nove jogadores que atuam no Brasil em campo, Equador e Paraguai ficaram no empate sem gols, no estádio Casa Blanca. Félix Torres (Corinthians), Alan Franco (Atlético-MG), Plata (Flamengo) e Enner Valencia (Internacional) estiveram pelo lado dos equatorianos. Já Gustavo Gómez (Palmeiras), Bobadilla (São Paulo), Villasanti (Grêmio), Gatito Fernández (Botafogo) e Isidro Pitta (Cuiabá) representaram o futebol brasileiro pelos paraguaios.

O Equador foi superior ao Paraguai em boa parte da partida, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Mesmo assim, manteve-se em quarto, com 12 pontos. Na próxima rodada, visita o Uruguai, em Montevidéu, na terça-feira, às 20h30. Com 10, a equipe paraguaia segue no oitavo lugar e desafia a Venezuela, às 20h, em Assunção.