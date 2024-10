Leilão da Gulliver entra na 2ª fase; lance mínimo fica 30% menor

Nenhum lance foi dado na primeira praça do leilão da Brinquedos da Gulliver, de São Caetano. Com isso, foi aberta a segunda fase, agora com oferta mínima 30% menor, passando de R$ 74.767.511 para R$ R$ 52.337.257,70. O pregão se encerra no dia 23 e tem como objetivo quitar as dívidas acumuladas pela empresa.

Até o início da noite desta quinta-feira, o anúncio da venda da venda da empresa havia sido visualizado 4.916 vezes no site da Taba Leilões (www.tabaleiloes.com.br).

São dois galpões industriais que somam 11.551 m² de área construída, em um terreno de 7.277,97 m², localizados na Rua Barão de Mauá, no bairro Cerâmica.

Esta é a segunda vez que é aberto o leilão da Gulliver. No fim do ano passado, quando também foi marcado um pregão, a empresa se mobilizou para evitar. A fábrica segue em operação.

A Gulliver foi fundada em 1970 e está em processo de recuperação judicial desde 2017.