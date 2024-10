Nivea Stelmann revela como ficou condomínio em que mora após passagem do furacão: - O máximo foi uma árvore caída

Nivea Stelmann usou as suas redes sociais para fazer algumas atualizações após a passagem do furacão Milton. Através de alguns vídeos, a atriz falou que está tudo bem e deu detalhes de como ficou o condomínio em que mora com o marido e as filhas.

Enquanto passeava com o seu cachorro, Nivea explicou que as casas são seguras e preparadas para receber o fenômeno da natureza. Segundo ela, o máximo que viu foi uma árvore caída na rua:

- Todo mundo com água, luz, gás, munido de comida. Tudo bem. Todo mundo se preveniu, os supermercados ficaram sem nada, o que significa que as pessoas já se preveniram. As casas aqui são muito seguras contra furacão. Preparadas para o furacão, a gente não escuta nem barulho direito. O máximo que vi no condomínio foi uma árvore caída.

E continuou:

- Tenho que explicar bem explicadinho que estou falando só do meu condomínio, senão as pessoas acham que estou menosprezando o furacão. Falando que é uma coisinha de nada. Muito pelo contrário. Ligo a televisão e vejo tudo o que está acontecendo, infelizmente.

No final ela falou sobre as críticas que recebeu por demonstrar calma em um momento como este:

- Umas cobranças, uma encheções de saco, dá uma preguiça. Ficam tomando conta do que a gente fala. [...] Tem que ter uma paciência de Jó. Me aparece tanta coisa, tanta loucura. Eu entendo, o desconhecido causa medo. Principalmente para brasileiros, que não tem noção do que é um furacão. Tem uma galera que se preocupa, realmente, mas tem uma galera que torce para você voar, sua casa cair, você ficar destelhada, pra dar merda. Tem uma galera que quer ver o circo pegar fogo.