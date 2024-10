Sesc São Caetano terá oficina 'Experimenta! Comida, Saúde e Cultura'

De 15 a 27 de outubro, o Sesc São Paulo realiza a 8ª edição do Experimenta! Comida, Saúde e Cultura, com atividades em diversas unidades, incluindo o Sesc São Caetano. Este evento visa promover reflexões sobre alimentação saudável, destacando sua importância cultural, social e ambiental, com uma vasta programação que inclui mais de 130 atividades, como vivências, oficinas, feiras e palestras.

No Sesc São Caetano (Rua Piauí -554 Santa Paula), o público terá a oportunidade de participar de duas atividades conduzidas pelo chef Léo Esteves, especialista em gestão gastronômica e professor em gastronomia. Essas ações integram o eixo temático do Experimenta! e dialogam com os princípios do Guia Alimentar para a População Brasileira, que celebra 10 anos em 2024, reforçando a importância de priorizar alimentos in natura e minimamente processados.

Mais Que Prosa - As Práticas Gastronômicas e o Guia Alimentar

Com o Chef Léo Esteves.

No Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, o chef Léo Esteves compartilha sua expertise sobre o impacto do Guia Alimentar para a População Brasileira. O bate-papo abordará como o guia transformou a forma como nos alimentamos e como ele pode ser aplicado tanto em lares quanto em espaços dedicados à promoção da saúde por meio da alimentação.

16/10 , das 15h às 16h30.

Maçã e o Aproveitamento Integral

Com o Chef Léo Esteves.

Nesta oficina, o chef vai ensinar como aproveitar integralmente a maçã, uma fruta popular e amplamente cultivada no Brasil. A atividade explora o uso consciente dos alimentos, demonstrando que é possível criar receitas deliciosas e sustentáveis a partir de ingredientes simples.

23/10, das 15h às 16h.