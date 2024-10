Paço de Santo André recebe Dia das Crianças Solidário no fim de semana

Neste final de semana, dias 12 e 13, o estacionamento do Paço Municipal de Santo André receberá atividades especiais em celebração ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12. As atividades terão entrada solidária, de 1 kg de alimento não perecível ou brinquedo em bom estado, e o público poderá participar das 10h às 17h.

A programação inclui jogos, brincadeiras, mini quadras esportivas, slackline, espaço kids, recreadores, triciclos de família e praianos, música, desafios, apresentações de artistas circenses, interações com personagens infantis, brinquedos infláveis, cama elástica, pipoca, algodão doce, maquiagem artística e escultura com balões.

Além disso, o espaço contará com praça de alimentação, sanitários e estacionamento gratuito. As crianças podem levar bike, skate, patins e também os pets.

PROGRAMAÇÃO

12/10 (sábado)

- 10h30: Planeta Miúdo

- 12h: Simora

- 14h: Brinquedo Cantado

- 16h: Beijo de Moça

13/10 (domingo)

- 10h30: Beijo de Moça

- 12h: Planeta Miúdo

- 14h: Brinquedo Cantado

- 16h: Simora