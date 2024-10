Diadema tem clima polarizado para 2º turno

O clima esquentou na primeira sessão da Câmara de Diadema após o resultado das eleições no último domingo, dia 6 de outubro. O vereador Reinaldo Meira (Solidariedade), reeleito com 2.875 votos, foi incisivo ao criticar o governo de Filippi (PT) na cidade. Ao defender o rival do candidato petista nas urnas para o 2º turno, Taka Yamauchi (MDB), ele recebeu vaias da militância petista presente na Casa.

“Diadema parou no tempo, está na hora de uma mudança de verdade. Está na hora de transformar Diadema em uma cidade melhor do que São Bernardo. Chega dessa cidade sem Saúde, sem Segurança, que não tem educação de qualidade”, disse o vereador enquanto recebia vaias dos apoiadores do prefeito.

O vereador Eduardo Minas (Progressistas) se solidarizou com o colega ao criticar uma “hostilização” contra o parlamentar e cobrou respeito. “Imagine como seria o planeta se todo mundo pensasse igual”, disse.