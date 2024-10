Frei Galvão O primeiro santo brasileiro. Na obra de Frei Diogo. Já são 15 livros. Biografias escolhidas, perpetuadas.

No estúdio do DGABC-TV, Frei Diogo Luís Fuitem tirou uma foto com a jornalista Mariana Gutierrez: “Foi o senhor quem fez o casamento dos meus pais”, disse Mariana.

Ao tomar um táxi na Estação de Santo André, Frei Diogo foi reconhecido – e nem estava de batina.

- Foi o senhor quem fez o meu casamento – afirmou, feliz, o motorista.

- Reconheci o senhor pela foto do casamento.

A todos os interlocutores, sempre uma palavra de carinho. As mesmas que dedica aos livros que escreve, “biografias de pessoas importantes”, diz Frei Diogo – toda uma vida religiosa formada em Santo André com deslocamento para outras cidades paulistas e do Paraná.

ESCRITOR E CANTOR

Dom Jorge, o primeiro bispo da região, foi quem dirigiu a cerimônia de ordenação sacerdotal de Frei Diogo, em 1967. Depois, ele conviveu com os demais bispos diocesanos, até o atual, Dom Pedro Cipolini.

Na Diocese de Santo André, Frei Diogo foi pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Aparecidinha) e Santuário Senhor do Bonfim. Atuou por oito anos na capela Maria Imaculada, atual paróquia.

Ontem, como hoje, sempre com tempo para dedicar-se às letras: foi editor da revista “O Mensageiro de Santo Antonio” durante 17 anos. Dedica-se a música também. Frei Diogo é cantor, com várias músicas acessíveis no Youtube e Spotify.

Hoje trabalha no Riacho Grande, onde mora. Celebra missas e demais ofícios religiosos inclusive transmitidos para quase todo o Brasil pela Rede Imaculada, obra do Frei Sebastião.

Os livros de Frei Diogo são editados pelas editoras “O Mensageiro de Santo Antonio” e “Loyola”.

FREI DIOGO

19-3-1942 – O nascimento em Trento, filho de pai tirolês e mãe italiana.

1953 – O ingresso na Ordem dos frades franciscanos conventuais.

1963 – A vinda para o Brasil.

3-9-1967 – A ordenação sacerdotal no Santuário Senhor do Bonfim, Parque das Nações.

NO AR - A entrevista de Frei Diogo, ao lado do fotógrafo José Dutra Bianchini, está no site do Diário – www.dgabc.com.br – e nas várias plataformas do Diário.

Crédito das capas 1 a 8 – Divulgação

FREI DIOGO E SUA OBRA. Uma benção no DGABC-TV e parte de seus livros: ‘uma forma de manter a mente em dia’

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 14 de outubro de 1994 – Edição 8831

MANCHETE – PMDB aceita aprovar reformas este ano (1994).

SALVOS – Os primos Lauro Luiz do Nascimento, 22 anos, e Alex Bonfim Rocha dos Santos, 19, que estavam perdidos havia 19 dias na Serra do Mar, reapareceram ontem (13-10-1994) em Paranapiacaba.

A MUSA DO DARDO -Alessandra Resende, campeã brasileira e sul-americana juvenil de lançamento de dardo, defende São Caetano nos Jogos Abertos do Interior, que começam hoje (14-10-1994) em Campinas.

Reportagem: Alec Duarte, enviado especial.

EM 14 DE OUTUBRO DE...

1904 – Aprovado o contrato celebrado pela Superintendência de Obras Públicas com João Ribeiro do Prado para execução das obras acrescidas às de reparação da escola de Ribeirão Pires.

Marselha, 8 (Ag. Havas) – Considera-se terminada a greve geral nos portos franceses.

1979 – Crônicas publicadas naquele domingo pelo Diário:

Roterdan Cravo: “Barão de Itararé soube desistir a tempo da medicina; poucos o imitam”.

Diógenes Silva: “Quando travessos e pavorosos sacis se metem no caminho”.

Guido Fidelis: “A jovial alegria de ser vereador e defender os nobres ideais”.

Américo Del Corto: “As maravilhas da educação moderna”.

HOJE

Dia Nacional do Meteorologista. Lembra a lei nº 6835, de 14-10-1980, que regulamentou a profissional.

Anteriormente a data era comemorada em 3 de março

Dia Nacional da Pecuária

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Elevado a município em 1953, quando se separa de Poá.

Em Goiás, Amorinópolis, Piranhas e São Domingos (GO)

No Tocantins, Ananás, Axixá do Tocantins e Sítio Novo de Tocantins (TO);

E mais: Guaíba (RS) e Montadas (PB).

São Calisto I

14 de outubro

Romano (165-222). Papa entre os anos 217 e 222. Concluiu o trabalho nas catacumbas romanas, conhecidas hoje pelo seu nome. No local em que foi morto acha-se a igreja de Santa Maria, em Trastevere, Roma.

Fonte: Folhinha do Sagrado Coração de Jesus (Vozes, 2011).

Ilustração: Canção Nova (divulgação)