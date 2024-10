Frei Diogo abençoa o Diário. Conta sua história. Fala dos seus livros. Duas famílias se reencontram...

“A gente já não se conhecia. Eu não via meus primos há 30, 35 anos. E fomos nos rever e se conhecer em Santo André, no Carlos Gomes.

José Dutra Bianchini - Fotógrafo e ex-metalúrgico

É uma história com muitos personagens.

Frei Diogo Luís Fuitem veio com a família da Itália para Santo André no começo da década de 1960. Foi ordenado sacerdote por dom Jorge Marcos de Oliveira em 1967. Esteve no Paraná. Hoje reside no Riacho Grande, em São Bernardo, e está lançando seu mais recente livro de uma série de 15 publicações.

José Dutra Bianchini nasceu no interior. Veio para o Grande ABC. Fez brilhante carreira na GM, em São Caetano, como projetista de tubulação industrial. Passou a fotografar e a percorrer espaços entre Mauá e Santo André. E desde 1987 reside na região de Chicago, nos EUA.

Frei Diogo e José Bianchini se reencontraram em 31 de agosto, no Cine-Teatro Carlos Gomes, no lançamento do livro de Agnaldo Bianchini, uma autobiografia familiar nascida por sugestão de frei Diogo.

Agnaldo, o autor, não sabia que José, seu irmão, viria de Chicago para o lançamento do livro. Foi uma surpresa, mantida em segredo, mais uma emoção para aquela tarde de sábado.

Tudo se encaixa e este reencontro é o tema do programa “Memória na TV” desta semana.

Crédito da foto 1 (principal) - Natallie Bianchini (divulgação)

Crédito da foto 2 - Luca Dias Gonçalves/DGABC-TV

A MEMÓRIA QUE (re)APROXIMA. Santo André, 31 de agosto de 2024, lançamento do livro ‘Do Vêneto às Fazendas do Brasil”, de Agnaldo Bianchini, que narra a história das famílias Bianchini e Scabello: no destaque, Frei Diogo e José Dutra Bianchini no estúdio da TV do Diário

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 13 de outubro de 1994 – Edição 8830

MANCHETE – CTBC pode ter advogado da região na presidência, Ademir Spadafora, chefe do Departamento Jurídico da companhia, na qual trabalhava há 33 anos.

EDITORIAL – Limpeza completa.

A demissão do Sr. Horácio Grobman deve ser apenas o primeiro passo de um processo de deputação da CTBC.

EM 13 DE OUTUBRO DE...

1904 – Zindersky Filho, imigrante europeu estabelecido na Linha Rio Pequeno, do Núcleo Colonial de São Bernardo, perdia o direito ao lote recebido. Motivo: não ter pago no prazo pela terra.

NOTA DA MEMÓRIA – Já escrevemos: não era gratuito o lote recebido. O imigrante devia pagar por ele, tirando da terra o sustento familiar e o valor das prestações.

1979 – Partido dos Trabalhadores era lançado oficialmente no Grande ABC, definindo-se como partido de classe, com tendência para a esquerda, conforme escrevia o jornalista Eduardo Camargo na coluna “Primeiro Plano” do Diário.

Governador Paulo Maluf instalava no Paço de Santo André o seu governo itinerante.

Campinas ganhava o título geral dos Jogos Abertos do Interior disputados em Araçatuba. Santo André ficou em 2º lugar, São Bernardo em 5º, São Caetano em 14º e Diadema em 20º. Mauá e Ribeirão Pires não pontuaram.

HOJE

Dia Mundial do Escritor

Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional

Dia do Corintiano.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Porto Feliz.

Na Paraíba, Poço de José de Moura e Serraria.

Em Santa Catarina, Porto Belo e Treze Tílias.

E mais: Angicos (RN), Carmo (RJ), Graça Aranha (MA), Lavras (MG) e Viçosa (AL).

Círio de Nazaré

2º domingo de outubro

Dia do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Festa realizada na Capital do Pará durante duas semanas. O dia maior é o segundo domingo de outubro. Vem se realizando desde 1793.

Foto: Prefeitura de Belém/divulgação