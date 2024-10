Kate Middleton realiza primeiro compromisso público desde a conclusão da quimioterapia

Kate Middleton realizou seu primeiro compromisso público desde a conclusão da quimioterapia. A princesa de Gales se juntou ao marido, o Príncipe William, em uma visita comovente a comunidade Southport.

O local ficou abalado após um terrível ataque de facas no mês de julho, em que três crianças perderam a vida e outras dez ficaram gravemente feridas. Durante a visita, o casal passou um tempo em particular com as três famílias enlutadas e com a professora de dança Leanne Lucas que ficou gravemente ferida.

Após o encontro, que durou cerca de 90 minutos, Kate e William foram até o Southport Community Centre e conversaram com os socorristas envolvidos no ataque.

- Obrigado, vocês são todos verdadeiros profissionais, cuidem-se, declarou o príncipe durante o encontro. As informações são do Hello!

Nos últimos dias, Kate participou de uma reunião no Castelo de Windsor.