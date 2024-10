Metal Music completa 40 anos de atividades e promove show com nomes de peso do rock nacional

Espaço que começou como uma loja de discos e se tornou ponto de encontro de roqueiros e de resistência na região do ABC, a Metal Music celebra 40 anos de vida e comemora com evento de peso em Santo André.





O Metal Music Fest 40 anos acontece no dia 13 de outubro, a partir das 17h, no palco do Santo Rock Bar, e contará com nomes de peso do cenário nacional. Os ingressos já estão à venda e podem ser comprados pelo