Sinner passa fácil por Medvedev em Xangai, mas Alcaraz é surpreendido e revanche acaba adiada

Há uma semana, Jannik Sinner travou enorme batalha com Carlos Alcaraz na decisão do Torneio de Pequim, na China, mas acabou derrotado, de virada. No Masters de Xangai, a nível ATP 1000, havia a possibilidade de uma revanche acontecer na semifinal de sábado e o italiano confirmou presença ao bater bem Daniil Medvedev sem sustos nesta quinta-feira. Ocorre que o espanhol acabou surpreendido por Tomas Machac.

Primeiro a entrar em quadra em Xangai, Sinner teve uma grande apresentação diante do experiente russo, quinto favorito, para empatar o confronto direto em 7 a 7. Depois de perder os seis primeiros jogos contra Medvedev, agora o líder do ranking chega à igualdade ao ganhar sete dos últimos oito encontros.

Nesta quinta, precisou de somente 1h23 para avançar à semifinal. Em modo arrasador, Sinner anotou logo 6/1 no primeiro set em somente 26 minutos. Medvedev até equilibrou as ações na segunda parcial, mas a quebra no quinto game acabou decisiva.

"Obviamente estou muito feliz pela forma como lidei hoje com esta partida", comemorou a vitória Sinner, revelando que o oponente sofreu com um problema físico. "Parecia que ele estava com um pouco de dor no ombro e não conseguia acertar o forehand tão bem quanto gostaria. Espero que ele consiga se recuperar o mais rápido possível, mas da minha parte foi uma grande partida, uma grande batalha, e vamos ver o que posso fazer agora nas semifinais."

Logo depois foi a vez de Alcaraz entrar em quadra como favorito diante do 33º do mundo, o checo Tomas Machac. Segundo do ranking, o tenista não esperava um jogo tão duro. Em um primeiro set igual e sem quebras, a definição acabou no tie-break e os muitos erros do espanhol custaram caro. Perdendo quatro saques, caiu com 7/6 (7/5).

Sem opções senão reagir, Alcaraz continuou cometendo muitos erros - foram 20 não forçados -, o que acabou custando caro no fim. O espanhol saiu em desvantagem na parcial de 3 a 1 após sofrer uma quebra. Conseguiu reagir e virar para 4 a 3, dando a impressão que embalaria.

Machac, porém, estava muito bem no saque e pressionou o serviço de Alcaraz no 11º game. E aproveitou o segundo break point. Depois, sacou com perfeição e garantiu sua segunda vitória diante de um top 5 do ranking - bateu Novak Djokovic em Geneva, na Suíça.

""Eu sabia que o nível do meu tênis seria ótimo porque estou jogando o melhor agora, com certeza", comemorou Machac. "Eu venci Tommy Paul na última partida com um desempenho inacreditável. Com esse tipo de jogador, tenho que jogar nesse nível, senão é 6-2, 6-3 e você vai para casa, não há outra opção. Estou feliz por ter conseguido jogar assim por dois sets", disse.

Machac, agora, foca em nova batalha: encara o líder do ranking, Jannik Sinner, em embate agendado para sábado. Antes, nesta sexta-feira, ocorrem as outras definições das semifinais, com o norte-americano Taylor Fritz diante do belga David Goffin e o sérvio Novak Djokovic encarando o checo Jakub Mensik.