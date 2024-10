Quantas mulheres já ganharam o Prêmio Nobel de Literatura?

A escritora sul-coreana Han Kang, autora de A Vegetariana, foi a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura nesta quinta-feira, 10. Ela agora integra uma pequena lista de autoras femininas já laureadas com o prêmio. Dos 121 ganhadores do prêmio, apenas 18 foram mulheres.

A primeira autora a receber o Nobel de Literatura foi a sueca Selma Lagerlöf em 1909. A segunda mulher seria laureada 17 anos depois: foi a italiana Grazia Deledda, em 1926.

Veja a lista de todas as mulheres vencedoras do Nobel de Literatura:

- Selma Lagerlöf (1909)

- Grazia Deledda (1926)

- Sigrid Undset (1928)

- Pearl Buck (1938)

- Gabriela Mistral (1945)

- Nelly Sachs (1966)

- Nadine Gordimer (1991)

- Toni Morrison (1993)

- Wislawa Szymborska (1996)

- Elfriede Jelinek (2004)

- Doris Lessing (2007)

- Herta Müller (2009)

- Alice Munro (2013)

- Svetlana Alexievich (2015)

- Olga Tokarczuk (2018)

- Louise Glück (2020)

- Annie Ernaux (2022)

- Han Kang (2024)

Han Kang foi escolhida por "sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana", segundo a Academia Sueca. O Nobel de Literatura é concedido a um autor pelo conjunto da obra. Os laureados recebem, além da tradicional medalha e do diploma, o valor de 11 milhões de coroas suecas, cerca de R$ 5,9 milhões.

Os premiados são convidados para participar de cerimônias realizadas no dia 10 de dezembro, que marca o aniversário de morte de Alfred Nobel. Saiba mais sobre a vida e obra de Han Kang aqui.