Vera Viel marca data da cirurgia e revela diagnóstico: Um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda

Na manhã desta quinta-feira, dia 10, Vera Viel revelou ter sido diagnosticada com Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na coxa esquerda. A esposa de Rodrigo Faro inicialmente havia contado que estava com um nódulo na perna e estava aguardando mais detalhes sobre a situação. Agora, ela explicou que a doença foi descoberta logo no início e que realizará uma cirurgia de retirada do tumor na próxima sexta-feira, dia 11.

No post do Instagram, Vera começou dizendo:

Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha! Amanhã, dia 11 de outubro, farei uma cirurgia para retirá-lo e, depois, seguiremos com o tratamento junto a uma equipe médica incrível e muito abençoada.

A famosa também agradeceu a todo o carinho e apoio que está recebendo.

Dia 12 de outubro é meu aniversário! Vou completar meus 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura! Tenho muita fé em Deus e sei que, para Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso. Agradeço mais uma vez pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e amor que tenho recebido. Tudo vai ficar bem.

Rodrigo Faro deixou um comentário com uma mensagem para a amada:

Eu vou estar ao seu lado, segurando sua mão a cada segundo? Vamos passar por essa batalha juntos com a graça de Deus!

Na última quinta-feira, dia 9, o apresentador havia compartilhado um clique ao lado da ex-modelo com a legenda:

Que Deus nos proteja nessa batalha que temos pela frente? Tudo o que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite, é necessário.

No mesmo dia, a filha caçula do casal refletiu nas redes sociais sobre qual presente de Dia das Crianças gostaria de receber. Enquanto pensava sobre o assunto, Helena, de 11 anos de idade, chegou à conclusão de que o que mais deseja é a cura de sua mãe.

- Gente, eu fiquei pensando hoje, o dia inteiro, no que eu ia ganhar de Dia das Crianças. Estava toda preocupada, como se fosse o maior problema da minha vida. Foi tão desnecessário ficar pensando nisso, porque presente já estava a minha mão: a cura da minha mãe. Ela vai operar sexta-feira e vai dar tudo certo. No dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças e dia do aniversário dela, ela vai estar curada. Esse é o meu maior presente. Nenhum presente vai me satisfazer tanto do que ver a minha mãe feliz por ser curada.