Revelações de Suelen sobre Vitão e desabafos de Sasha marcam A Fazenda 16

Uma nova semana começou em A Fazenda 16 e dessa vez a liderança está nas mãos de Zé Love, que venceu a Prova do Fazendeiro na noite da última quarta-feira, dia 9. Com a vitória do ex-jogador, Caue, Zaac e Sasha estão na roça e um deles deixará o programa.

Na madrugada desta quinta-feira, dia 10, o fazendeiro já começou a falar de suas estratégias de jogo e opções de voto. Em uma reunião com seus aliados, Zé Love explicou que não vai indicar Gizelly para não ter um confronto direto com ela agora, e que suas opções de voto são Caue, Yuri ou Gui. Durante a conversa, o grupo falou sobre a Roça da semana e o ex-jogador do Vitória revelou que o Caue pediu para estar na berlinda.

- O Caue pediu para ir para a Roça, pediu para eu deixar ele por último no resta um. Ele queria ir para a Roça para voltar como fazendeiro, explicou Zé Love.

- Ele falou que precisava aparecer, ele quer aparecer desse jeito, comentou Gilsão.

Revelações de Suelen

E não foi só isso. Suelen finalmente falou sobre Vitão durante o reality rual. A modelo também desabafou sobre sua gravidez antes do exame de DNA, o qual apontou que o cantor não era o pai de sua filha.

- Ele foi muito sujo comigo! Podre! A família dele [Vitão] mandava dinheiro para o genitor [Matuto] da minha filha. Pra quê? Eles não sabiam que eu sabia disso, agora vão saber. Ninguém perguntava se eu estava bem, mas o sonho deles era ser pai e eu estava impossibilitando eles de ser pai. Nunca vou esquecer o que fizeram comigo na minha gestação. Nunca!, relembrou.

- Eu saindo da casa, barriguda, porque ele deixou de pagar o aluguel que ele disse que pagaria, porque ele queria ficar perto. Suelen, você está tirando oportunidade de ser pai por ganância, foi isso que eu disse. Ele só apareceu quando afirmou que seria pai, e a avó dele apareceu na minha publicação criticando tudo que eu escrevi sobre minha gravidez!, contou.

Suelen ainda relembrou como se sentiu com o ocorrido.

- Eu nunca senti tanto nojo de alguém igual eu sinto dessas pessoas. Nojo mesmo, ojeriza! As pessoas erram e você ainda tem que liberar perdão. Eles vão lembrar de cada coisa que fizeram comigo quando eu estava grávida!

Desabafo de Sasha

Voltando para o jogo, Sasha começou a sentir o peso de estar na Roça e a preocupação de sair veio com tudo, por isso o peão teve várias conversas durante a noite com os aliados. Uma das conversas foi com Luana, uma das pessoas que votou nele.

- O que a gente é aqui não significa que é o reflexo do que a gente é na vida. Eu fico mal por isso, não quero que as pessoas te resumam a 20 dias de convivência, eu acho muito injusto isso acontecer, disse a peoa.

- Poxa, Luana, Obrigado. Fico triste de que você poderia ter falado de forma mais sutil ontem, e não falar que eu era egocêntrico, manipulador, me colocou como uma pessoa ruim. Tudo que você está me falando hoje, você me disse o contrário ontem, respondeu Sasha.

Além dela, Suelen, que também votou no participante, teve uma conversa bem importante com ele.

- Eu te amo, amigo. Não tenho raiva de você, não, viu? Aqui é um programa. Você não é resumido a isso. Existem outras coisas maravilhosas na sua vida e você vai poder mostrar isso. A gente está aqui sob julgamento de pessoas e é igual à marionete para essas pessoas, falou Suelen.

- Você tem uma vida inteira pela frente, cara, disse Flora.