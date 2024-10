Preta Gil explica prática de exercícios físicos com bolsa de quimioterapia

Mais uma luta pela frente! Preta Gil revelou, no dia 22 de agosto, que não está mais em remissão do câncer. A cantora passou o ano de 2023 focada no tratamento da doença, que foi diagnosticada inicialmente no intestino, e estava na fase apenas de monitoramento de seu caso. Agora, no entanto, ele voltou em quatro partes do seu corpo. Com a nova descoberta dos médicos, ela retomou a quimioterapia imediatamente.

Na última quarta-feira, dia 9, Preta exibiu nas redes sociais uma série de registros realizando exercícios físicos. Em um deles, a artista surge caminhando na esteira com a bolsa de quimioterapia acoplada em seu corpo. Mais tarde, ela notou que estava recebendo diversos comentários de internautas e explicou que está seguindo recomendações médicas:

- As pessoas estão me perguntando: Mas Preta, você estava fazendo mais cedo esteira e exercícios com a bolsinha de quimioterapia? Sim! Recomendação médica com o Leandro, que é personal da equipe de uma das minhas oncologistas.

Em seguida, também revelou que a prática de atividades físicas é benéfica no tratamento e pretende manter uma rotina diária de treinos:

- É comprovado cientificamente que exercício físico durante a quimioterapia ajuda muito paciente na fadiga, recuperação, não perder massa marga. Daí eu faço. Hoje estava muito borocoxô e fiz. Amanhã farei de novo e depois de novo. Um pouquinho de cada vez. Se exercitar é fundamental.