Ex-presidente Andres Rueda é expulso de quadro de associados

No comando do Santos até 2023, ano que decretou o primeiro rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, o ex-presidente Andres Rueda foi expulso do quadro de associados, em decisão tomada após reunião do Conselho Deliberativo do Santos, na noite da última terça-feira (8).

Juntamente com Rueda foram expulsos José Carlos de Oliveira, vice-presidente entre os períodos de 2020 e 2023, Renato Hagopian e Dagoberto Oliva, que também atuavam na gestão da equipe. O trio tem até o fim da semana para recorrer da decisão.

A maioria definiu que a administração de Rueda foi uma “gestão temerária” em razão de seguidas decisões que teriam prejudicado o clube. Os conselheiros usaram como um dos argumentos a contratação do meia Christian Cueva, em 2019, que gerou uma punição de transfer ban ao Peixe, e o clube ficou entre março e abril deste ano sem poder inscrever novos atletas em competições.

DODÔ

Outra despedida que pode acontecer no Santos nesta semana é a do lateral-esquerdo Dodô. O atleta não entrou em campo pela equipe neste temporada e realiza os treinos separado do restante do elenco.

A expectativa é que clube e jogador cheguem em um acordo de rescisão amigável nos próximos dias.