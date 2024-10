Morre segundo menino internado no Rio sob suspeita de envenenamento

Morreu nesta quarta-feira, 9, no Rio de Janeiro, o menino Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, que estava internado em estado grave desde o dia 30 de setembro sob a suspeita de ter ingerido um bombom envenenado.

"A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o protocolo para confirmação diagnóstica de morte encefálica do paciente Benjamin seguiu todo o processo técnico preconizado, sendo finalizado nesta quarta-feira, 9 de outubro. Mais detalhes são restritos à família", informou a Secretaria Municipal de Saúde, em nota.

No último dia 30, Benjamin e um amigo, de seis anos, deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, na zona norte da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o mais novo chegou à unidade com uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado, mas não sobreviveu. Benjamin também foi atendido e, após a estabilização do quadro, foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde permaneceu internado até esta quarta.

A causa da morte dos dois garotos ainda não foi divulgada, mas a principal suspeita é de envenenamento. Segundo familiares, os meninos eram colegas de escola e teriam passado mal depois de comer um bombom oferecido por uma desconhecida na rua, na comunidade Primavera, em Cavalcanti, na zona norte da cidade.

O caso está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios da capital e corre sob sigilo.

Segundo declarou o delegado responsável pelo caso, Marcus Henrique Alves, à rádio BandNews FM, a autópsia identificou grânulos de uma substância amarronzada no estômago e na traqueia do menino mais novo. Material semelhante teria sido encontrado nos exames realizados em Benjamin.