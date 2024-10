Zé Love é novo fazendeiro em A Fazenda 16

Mais uma prova! Nesta quarta-feira, dia 9, Zé Love, MC Zaac e Cauê tiveram a oportunidade de disputarem a Prova do Fazendeiro e tentarem conquistar o chapéu mais desejado do programa: o Fazendeiro da semana.

A prova dessa vez fez com que os participantes voltassem à infância ao brincar de esconde-esconde. Como funcionava? Pois bem, um sorteado precisava adivinhar em quais das mais de 20 caixas os outros dois peões estavam escondidos. Se acertassem, a pontuação seria somada à sua, caso errassem, os pontos onde os competidores estavam escondidos seriam direcionados para eles mesmos.

Logo na primeira rodada, Zé Love acertou que Cauê estava na caixa 2 e garantiu 300 seus primeiros pontos, enquanto Zaac ficou com 195. Na sequência, o cantor encontrou o ex-atleta e Cauê só tirou uma plaquinha, deixando o jogador de futebol na ponta.

Ao fim da segunda rodada, Zaac e Zé Love tinham a mesma quantidade de placas, mas o jogador de futebol seguida dominando com 1470, contra 1200 do cantor. Sem muita sorte, Cauê continuava tentando alcançar os companheiros, com apenas duas pontuações somadas.

Na última chance, Zé Love conseguiu acertar a caixa e somou importantes pontos para consagrá-lo como o novo fazendeiro da semana. O jogador de futebol se emocionou muito e declarou seu amor à esposa, dizendo que está com saudades da mesma.