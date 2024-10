Gloria Groove emociona cantando ao lado da mãe, Gina Garcia, no Criança Esperança

Talento de mãe para filho! No palco do show beneficente do Criança Esperança, Gina Garcia e Daniel Garcia, cantor que vive Gloria Groove, se apresentaram. A dupla trouxe músicas que emocionaram o público.

Gina e Gloria estavam com roupas azuis em homenagem e apoio às pessoas no espectro autista. A apresentação das duas foi feita logo após uma declaração de Romeo, filho de Marcos Mion.

Para finalizar a participação delas no palco do Criança Esperança, Groove e a mãe escolheram cantar o clássico Brincar de Viver. Além de se declararem uma à outra, com muito amor envolvido.