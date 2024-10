Carlinhos Brown, Lucy Alves e Anitta juntam forças no Criança Esperança para passar mensagem sobre mudanças climáticas

O Criança Esperança está vindo com tudo nesta quarta-feira, dia 9, e conta com diversas apresentações para arrecadar dinheiro para as crianças em necessidade e conscientizar a população sobre os pontos que precisam de ainda mais atenção.

Carlinhos Brown, por exemplo, subiu ao palco para expor a necessidade de atenção em nossas florestas e matas, tomando cuidado sobre as mudanças climáticas que as queimadas causam.

Ao lado de Lucy Alves, o cantor emocionou muito com o palco todo pensado na movimentação. Além disso, Anitta ainda apareceu para declamar um poema, trazendo a urgência de atenção para a mata.