Orlando Morando declara apoio a Marcelo Lima ‘por coerência’

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e Flávia Morando (União Brasil), que ficou em quarto lugar na disputa pela Prefeitura, declararam apoio a Marcelo Lima (Podemos) no segundo turno das eleições, durante coletiva nesta quarta-feira.

Marcelo Lima vai disputar o comando do Paço Municipal com o deputado federal Alex Manente (Cidadania) no próximo dia 27. Presente ao evento, a deputada estadual e primeira-dama, Carla Morando (PSDB), também declarou apoio ao candidato do Podemos.

“Não podemos perder a coerência, nem rasgar a história. Todos estão cientes que disputamos muitas eleições juntos. Ganhamos as eleições de 2016 com este grupo político pelo qual eu era candidato e o Marcelo vice. Fomos reeleitos em 2020. Por questões que a política nos coloca, tivemos uma separação durante esse processo eleitoral. Porém, não seria lógico, nem justo e muito menos coerente não reagruparmos nosso time. Foi esse time que mudou São Bernardo e que ofereceu os melhores resultados para a cidade”, destacou, ao complementar que se sente confortável em aceitar o resultado das urnas.

Dentre os pontos decisivos para o apoio a Lima, segundo o prefeito, além de dar continuidade ao seu trabalho, foi não ter o PT no palanque, nem no governo, e apoiar incondicionalmente o governador Tarcísio de Freitas.

“Dentro das conversas que tivemos eu e o Marcelo, a condição, como somos aliados de Tarcísio, que o governador conta com total apoio de nosso grupo. O Marcelo assumiu o compromisso, seja qual for o projeto do governador, de dar continuidade”, afirmou.

Ao ser questionado sobre o peso do apoio dos Morando nesta reta final das eleições, o candidato relembrou o fato de Morando ser eleito e reeleito, “e o melhor prefeito da história de São Bernardo”. “Representa, para mim, a continuidade do que está dando certo.”

O prefeito destacou por diversas vezes “que não houve barganha em troca do apoio”. Por sua vez, o candidato afirmou que Morando será uma espécie de conselheiro em um eventual governo. “Não quero ele me apoiando apenas na campanha. Quero ele me aconselhando a partir de primeiro de janeiro.”

TARCÍSIO E MANENTE

Marcelo Lima minimizou o fato de o governador ter reafirmado apoio a Manente. “Ele não está pensando em ajudar a cidade por conta de eleição. Ele é o governador de São Paulo e tenho a convicção de que ama a cidade, e que não mudará essa relação institucional de governo de Estado e Prefeitura de São Bernardo. Falei com o Tarcísio por telefone nesta quarta-feira, que independentemente da posição eleitoral dele em São Bernardo, ele tem 100% do meu apoio. Seja qual for o resultado de urna, estarei com o governador Tarcísio no seu projeto de reeleição.”