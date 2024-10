Palavra do Leitor - 10 de outubro de 2024

Eleição em S.Bernardo – 1

‘Tarcísio reafirma apoio a Alex Manente no 2º turno’ (Política, ontem). O governador Tarcísio de Freitas apoiou o candidato à reeleição da Capital, Ricardo Nunes, que teve quantidade de votos praticamente igual à de um desconhecido Pablo Marçal e de um deputado federal. Sem contar que o Ricardo Nunes usou um tempo enorme na TV, além da máquina administrativa e teve o governador o tempo todo na campanha, esquecendo que a função do seu Tarcísio é a de governar o Estado, que passa uma crise enorme com muitos problemas na educação e segurança pública. Portanto, não cuida nem do próprio quintal da casa, o que dirá então quando se ocupar com a vida dos outros. Pela quantidade de votos, menos de 30% do eleitorado no primeiro turno, soa mais como derrota eleitoral para o Ricardo. E nestes dois anos de governo, o Sr. Tarcísio nunca se preocupou com São Bernardo, e nem sequer deve saber onde fica.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo

Eleição em S.Bernardo – 2

O próprio nome diz: gado, pois é gado que faz o que seu dono mandar. Eleitores inteligentes votam em políticos que possam dar a eles melhor qualidade de vida e não apoiar um político por imposição de outro. Tarcísio de Freitas governa o Estado pessimamente, porém, acha que é o todo-poderoso.

Valmir Gervasoni

do Facebook

Bets – 1

Não bastasse a legalização das bets, que só vêm promovendo a desgraça financeira de milhões de brasileiros, incluindo 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família, por culpa exclusiva do Planalto e do Congresso, agora esses malfeitores da República desejam legalizar cassinos e bingos. E em pouco tempo levar a sociedade à bancarrota, falida, desesperada e desintegrando ainda mais a família com essa desgraça de jogatina. Que certamente vai aumentar a pobreza, a violência urbana, reduzir o consumo que alavanca a indústria e a criação de empregos. E esse governo demagogo que apoiou cegamente as bets, hoje se diz apavorado que gente do Bolsa Família esteja tirando o pouco da comida que tem da boca da família. Ora, só depois da casa arrombada é que desejam mudar a legislação. E os congressistas da situação e oposição, talvez em troca de algum benefício vil, desejam legalizar cassinos e bingos. É por isso que enterraram a Lava Jato.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Bets – 2

É inegável o mérito do atual governo em regulamentar as bets. No entanto, ficou claro que muita coisa ainda precisa ser feita, como, por exemplo, a punição do desvio de finalidade dos benefícios governamentais promovido por quem se utilizou deles para esse fim. Só proibir a utilização do cartão do benefício em jogos não basta; a má-fé também deve ser considerada e punida com a perda do benefício. Mas será que terão coragem para fazer isso?

Vanderlei Retondo

Santo André